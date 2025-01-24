Противогололедную обработку тротуаров проводят в Иркутске

В Иркутске проводят обработку тротуаров противогололедными материалами. Работы выполняют вручную и механизированным способом. Также вывозится снег, за сутки транспортировано почти 1,5 тысячи тонн снежных масс, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Специалисты провели противогололедную обработку на улицах Декабрьских Событий, Каландаришвили, Чехова, Чернышевского, Захарова, Дзержинского, Желябова, Свердлова, Литвинова, Марата, Карла Маркса, Желябова, Гагарина, Сухэ-Батора, Ямская, Поленова, Култукская, Горького, Костычева, Безбокова, Гоголя, Ярославского, Мира, Баумана.
Уборку снега проводят ежедневно по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова. С утра во всех районах задействовано 130 человек и 65 единиц техники — погрузчики, грейдеры, самосвалы.
«Также привели в порядок остановки общественного транспорта на улицах Советская, Шевцова, Партизанская, Тимирязева, Волжская, Иркутской 30-й Дивизии, Байкальская, Ширямова, Верхняя Набережная, Богдана Хмельницкого, Дорожная, Александра Невского, Лыткина, Подгорная, Борцов Революции, Челнокова, Боткина, Улан-Баторская», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Выполнена расчистка пешеходных переходов на 8-го Марта, 25-го Октября, Седова, Напольной, Октябрьской Революции, Некрасова, Рабочего Штаба, Баррикад, Ремесленной, Лызина, Красноказачьей, Фурье, Лапина, Киевской, Бабушкиной, Академика Образцова, Розы Люксембруг.
По информации Иркутского гидрометцентра, сегодня в городе ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура днем −8,-10.
Кроме того, каждый день ведется уборка на мостах и путепроводах, в парках и скверах. Силами специалистов управляющих компаний выполняется очистка придомовых территорий.