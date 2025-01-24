Жители Перми услышали звуки сирены в разных районах города

Днем в пятницу, 24 января, жители Перми сообщили в соцсетях, что слышали звуки сирены в разных частях города: в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском районах, а также на Гайве и Закамске.
Однако повода для беспокойства нет — это стандартная проверка. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что в первой половине дня 24 января в регионе проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения.
— В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края. В связи с этим возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы с целью проверки сигналов оповещения, — пояснили в ведомстве.
Жителей Прикамья, которые услышали звук сирен, просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб «112» — с мобильного вызов бесплатный.