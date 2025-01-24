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Жители Перми услышали звуки сирены в разных районах города

В городе прошла внеплановая проверка готовности систем оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Днем в пятницу, 24 января, жители Перми сообщили в соцсетях, что слышали звуки сирены в разных частях города: в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском районах, а также на Гайве и Закамске.

Однако повода для беспокойства нет — это стандартная проверка. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что в первой половине дня 24 января в регионе проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения.

— В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края. В связи с этим возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы с целью проверки сигналов оповещения, — пояснили в ведомстве.

Жителей Прикамья, которые услышали звук сирен, просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб «112» — с мобильного вызов бесплатный.

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