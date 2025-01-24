Канатную дорогу Нижний Новгород — Бор временно закроют из-за установки кабин

Изготовление кабинок уже завершено. Их поставят в регион в первом квартале 2025-го. На время работ пассажиры смогут воспользоваться автобусами и электричками. В нижегородском министерстве транспорта рассмотрят вопрос увеличения частоты рейсов на этом направлении.