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Канатную дорогу Нижний Новгород — Бор временно закроют из-за установки кабин

Пассажиры смогут добраться до городов на автобусах и электричках.

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор временно приостановит свою работу во втором квартале 2025 года. Ее закроют для пассажиров из-за установки кабин.

Изготовление кабинок уже завершено. Их поставят в регион в первом квартале 2025-го. На время работ пассажиры смогут воспользоваться автобусами и электричками. В нижегородском министерстве транспорта рассмотрят вопрос увеличения частоты рейсов на этом направлении.

Благодаря кабинам пропускная способность переправы вырастет вдвое.

Ранее мы писали, что строительство канатной дороги через Оку намечено на второй квартал 2025 года.