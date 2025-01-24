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Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 24 января, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Напомним, этим утром воздушная гавань временно ввела ограничения на прием и выпуск рейсов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности.

В 12:30 ограничения были сняты. В настоящее время аэропорт «Уфа» функционирует в штатном режиме.

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