Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня днем, 24 января, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Напомним, этим утром воздушная гавань временно ввела ограничения на прием и выпуск рейсов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности.
В 12:30 ограничения были сняты. В настоящее время аэропорт «Уфа» функционирует в штатном режиме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.