Школьные автобусы вновь пустили в Дзержинске после инцидента с отменой рейсов

Школьные автобусы начали регулярно курсировать в Дзержинске с 24 января. Об этом сообщил мэр города Михаил Клинков, опубликовав видеоролик с сегодняшнего рейса.
Сегодня утром автобус отправился по маршруту, по пути забрав несколько школьников, и отвез юных пассажиров в школу.
Напомним, что ранее в соцсетях появились жалобы на работу школьных автобусов, которые не осуществили накануне, 23 января, перевозку детей от дома до школы им. А. О. Молева в Дзержинске. В ситуацию вмешался мэр города Михаил Клинков, отметив, что проблемы возникли из-за ряда техусловий, и пообещал, что такого «больше не повторится».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Автоспутник» перестанет обслуживать А‑36 в Нижнем Новгороде из-за нарушений.