Школьные автобусы вновь пустили в Дзержинске после инцидента с отменой рейсов

Напомним, что ранее в соцсетях появились жалобы на работу школьных автобусов, которые не осуществили накануне, 23 января, перевозку детей от дома до школы им. А. О. Молева в Дзержинске. В ситуацию вмешался мэр города Михаил Клинков, отметив, что проблемы возникли из-за ряда техусловий, и пообещал, что такого «больше не повторится».