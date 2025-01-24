10 нефритовых браслетов хотели вывезти женщины из Читы в Китай

Читинские таможенники при осмотре багажа двух женщин нашли 10 браслетов из необработанного нефрита. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.
— Женщины, одной из которых 61 год, а другой 67 лет не внесли браслеты в декларацию. На вопрос таможенника о том, провозят ли они что-то запрещенное, они ответили отрицательно. Однако у каждой в чемодане лежало по пять браслетов, — сообщили в агентстве.
При допросе выяснилось, что украшение предназначались для их знакомой, которая живет заграницей и обещала оплатить «доставку». Рыночная стоимость браслетов — 260 тысяч рублей, их запрещено было вывозить из страны. В итоге таможня завела два дела об административном правонарушении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 320 тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию и Китай с начала января.