10 нефритовых браслетов хотели вывезти женщины из Читы в Китай

— Женщины, одной из которых 61 год, а другой 67 лет не внесли браслеты в декларацию. На вопрос таможенника о том, провозят ли они что-то запрещенное, они ответили отрицательно. Однако у каждой в чемодане лежало по пять браслетов, — сообщили в агентстве.