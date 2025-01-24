В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом

«До 1 марта Роспотребнадзор оценит состояние пляжей и зон отдыха в районах разлива нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе.
К настоящему моменту специалисты провели больше 500 исследований рыбы и рыбной продукции на наличие потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов, добытой в Черном море.
Всего с начала работ Роспотребнадзор провел больше четырех тысяч исследований атмосферного воздуха и свыше 500 — морской воды, а также около тысячи проб почвы (песка). По данным ведомства, несоответствия гигиеническим нормативам не обнаружены.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.