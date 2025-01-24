Площадь обработки — 5,3 млн кв. метров: где в Калининграде будут травить клещей в этом году

«В этом году “Чистота” потратит на акарицидную обработку территорий общего пользования 6,7 млн рублей. Уже 5 февраля хотим узнать название компании-подрядчика. Чтобы как только Роспотребнадзор даст отмашку, специалисты смогли моментально приступить к делу. Травить клещей будут на уличных газонах, в скверах и зелёных зонах, детских и спортивных площадках, вдоль береговых полос городских водоёмов», — говорится в сообщении.