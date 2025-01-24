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Площадь обработки — 5,3 млн кв. метров: где в Калининграде будут травить клещей в этом году

В список попали уличные газоны, скверы, детские площадки.

Источник: РИА "Новости"

В мэрии Калининграда рассказали, где в этом году будут травить клещей. Площадь обработки составит 5,3 млн кв. метров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В этом году “Чистота” потратит на акарицидную обработку территорий общего пользования 6,7 млн рублей. Уже 5 февраля хотим узнать название компании-подрядчика. Чтобы как только Роспотребнадзор даст отмашку, специалисты смогли моментально приступить к делу. Травить клещей будут на уличных газонах, в скверах и зелёных зонах, детских и спортивных площадках, вдоль береговых полос городских водоёмов», — говорится в сообщении.

В списке территорий, которые будут обрабатывать, 862 адреса. Их можно проверить здесь. Аналогичную работу проведут образовательные учреждения и парки, но они объявляют свои аукционы.

О том, что власти Калининграда выделили 6,7 млн рублей на обработку города от клещей, сообщалось в первой половине января.

флора и фауна