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Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по качеству жизни

Башкирия вошла в топ-10 регионов по уровню качества жизни.

Источник: РИА "Новости"

Башкирия вошла в топ-10 регионов по уровню качества жизни. Анализ провели специалисты Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

Результаты рейтинга гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила президенту России Владимиру Путина на заседании наблюдательного совета агентства.

При составлении списка аналитики учли 140 показателей в разных сферах жизни: образование, безопасность, медицинское обслуживание, соцзащита, инфраструктура и другие.

В 2021 году Башкортостан располагался на 40 месте рейтинга, в 2022 — на 2025, а затем вошел в топ-20 и топ-10.

— Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена, — написал глава республики. — Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.

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