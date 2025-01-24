Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по качеству жизни

Башкирия вошла в топ-10 регионов по уровню качества жизни. Анализ провели специалисты Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.
Результаты рейтинга гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила президенту России Владимиру Путина на заседании наблюдательного совета агентства.
При составлении списка аналитики учли 140 показателей в разных сферах жизни: образование, безопасность, медицинское обслуживание, соцзащита, инфраструктура и другие.
В 2021 году Башкортостан располагался на 40 месте рейтинга, в 2022 — на 2025, а затем вошел в топ-20 и топ-10.
— Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена, — написал глава республики. — Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.