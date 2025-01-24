Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,2 тысячи онкобольных пациентов из новых регионов РФ прошли в лечение в Ростове

Онкобольные пациенты из новых регионов страны получили профессиональную помощь в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии Ростова-на-Дону за год лечение прошли почти 1200 пациентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии Минздрава России.

Хирургическое вмешательство провели в 500 случаях. Медики работали с опухолями желудочно-кишечного тракта, органов женской и мужской половой сфер, кожи, костей, молочной железы, легких, головы и шеи. Также проводились нейрохирургические операции.

Кроме этого, почти 300 человек получили противоопухолевое лекарственное лечение, а еще 200 пациентов приняли в отделениях радиотерапии.

— Большинство поступивших на лечение получили высокотехнологичную медицинскую помощь, — подчеркнул генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит.

Руководитель медучреждения добавил, что помощь оказывали бесплатно по программе государственных гарантий.