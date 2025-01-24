1,2 тысячи онкобольных пациентов из новых регионов РФ прошли в лечение в Ростове

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии Ростова-на-Дону за год лечение прошли почти 1200 пациентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии Минздрава России.
Хирургическое вмешательство провели в 500 случаях. Медики работали с опухолями желудочно-кишечного тракта, органов женской и мужской половой сфер, кожи, костей, молочной железы, легких, головы и шеи. Также проводились нейрохирургические операции.
Кроме этого, почти 300 человек получили противоопухолевое лекарственное лечение, а еще 200 пациентов приняли в отделениях радиотерапии.
— Большинство поступивших на лечение получили высокотехнологичную медицинскую помощь, — подчеркнул генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит.
Руководитель медучреждения добавил, что помощь оказывали бесплатно по программе государственных гарантий.