В аэропорту Самары задерживается ряд рейсов 24 января

В пятницу, 24 января 2025 года, в аэропорту Самары произошли задержки в ряде рейсов на прилет и вылет. Это связано с вводимыми с утра ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. Соответствующая информация представлена на сайте Курумоча.