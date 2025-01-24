В аэропорту Самары задерживается ряд рейсов 24 января

В пятницу, 24 января 2025 года, в аэропорту Самары произошли задержки в ряде рейсов на прилет и вылет. Это связано с вводимыми с утра ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. Соответствующая информация представлена на сайте Курумоча.
По данным на 12:00, на вылет задержаны восемь рейсов. Пассажиры не могут вылететь из Самары в Нижневартовск, Москву, Сургут, Минеральные Воды и Махачкалу.
А на прилет задержки возникли в более пяти рейсах. С опозданием прилетят в Самару самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сургута, Махачкалы и др.
Напомним, в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА 24 января в 04:40. На время ее действия аэропорт Самары приостановил полеты. Сняли опасность беспилотников в 09:20. С 9 утра Курумоч стал снова работать в обычном режиме.