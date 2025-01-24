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Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Идет строительство связки на участке Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, продолжается амбициозный проект — соединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. В планах также завершить в этом году участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Продолжается строительство крупнейших автомагистралей города: Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Так, на МСД строится связка на участке от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Она улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М-4 “Дон” без перепробега по магистрали. В том числе здесь будет пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей», — отметил мэр Москвы.

Кроме того, продолжается амбициозный проект — соединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На заключительном участке дороги — от улицы Поляны до Варшавского шоссе — возводят новый путепровод в районе Варшавского шоссе, эстакаду в сторону улицы Поляны и путепровод через пути второго Московского центрального диаметра.

Движение от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига уже открыли в 2024-м. В планах на этот год — завершить участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Собянин Сергей