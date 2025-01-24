Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Продолжается строительство крупнейших автомагистралей города: Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Так, на МСД строится связка на участке от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Она улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М-4 “Дон” без перепробега по магистрали. В том числе здесь будет пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей», — отметил мэр Москвы.
Кроме того, продолжается амбициозный проект — соединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На заключительном участке дороги — от улицы Поляны до Варшавского шоссе — возводят новый путепровод в районе Варшавского шоссе, эстакаду в сторону улицы Поляны и путепровод через пути второго Московского центрального диаметра.
Движение от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига уже открыли в 2024-м. В планах на этот год — завершить участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.