Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Идет строительство связки на участке Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, продолжается амбициозный проект — соединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. В планах также завершить в этом году участок дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.