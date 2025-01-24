Из Омска в Усть-Ишим уже в третий раз не улетел самолет

Сегодня уже в третий раз за неделю не состоялся рейс в Усть-Ишим из Омска. По данным Омского аэропорта, рейс был сначала перенесен с 10:00 до 12:00, а потом отменен из-за сложных погодных условий.
С начала этого года рейс трижды переносили по аналогичной причине. 20 и 22 января полеты также были отменены. Рейс в Усть-Ишим считается одним из самых востребованных внутренних рейсов.
Перелеты в этот населенный пункт субсидируются из бюджета Омской области. Рейсы осуществляются три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу на самолете АН-2. Отправление из аэропорта Омска также будет осуществляться в 10 утра. Ранее мы писали о стоимости билетов и субсидировании рейса.