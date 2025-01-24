Автодилер из Перми планирует построить в Ростове станцию техобслуживания

В районе улицы Пойменной в Ростове-на-Дону планируют построить станцию техобслуживания и предпродажной подготовки транспорта. Разрешение на строительство объекта продлил автодилер из Перми, сообщает издание «Город N».
Предварительно, до января 2026 года на выбранном участке должны возвести одноэтажное здание общей площадью 1498,3 квадратных метра. Ранее разрешение на строительство этого объекта выдавалось в 2023 году.
В публикации указано, что представители будущего автодилерского центра не стали комментировать журналистам вопросы о проекте.