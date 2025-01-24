В красноярской «Гремячей гриве» сильный ветер повалил деревья

Снимками последствий поделились в пресс-службе парка.
Утром 24 января сотрудники парка попросили красноярцев воздержаться от прогулок и тренировок. Причиной назвали опасность падения веток и возможность падения деревьев.
Днем они показали последствия порывистого ветра — сосны, упавшие на прогулочную тропу.
«Теперь нашим рабочим предстоит восстанавливать поручень на прогулочной деревянной тропе», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, сильный ветер бушует в Красноярске уже второй день. Синоптики обещают, что стихать он начнет только в воскресенье. Последствия разгула стихии приходится устранять коммунальным службам и энергетикам.