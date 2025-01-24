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В красноярской «Гремячей гриве» сильный ветер повалил деревья

В Красноярске в «Гремячей гриве» из-за сильного ветра упали деревья.

Источник: Соцсети

Снимками последствий поделились в пресс-службе парка.

Утром 24 января сотрудники парка попросили красноярцев воздержаться от прогулок и тренировок. Причиной назвали опасность падения веток и возможность падения деревьев.

Днем они показали последствия порывистого ветра — сосны, упавшие на прогулочную тропу.

«Теперь нашим рабочим предстоит восстанавливать поручень на прогулочной деревянной тропе», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, сильный ветер бушует в Красноярске уже второй день. Синоптики обещают, что стихать он начнет только в воскресенье. Последствия разгула стихии приходится устранять коммунальным службам и энергетикам.