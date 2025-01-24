Главу МВД по Елабужскому району сняли с должности

Начальник отдела МВД по Елабужскому району Олег Камалюков освобожден от должности по итогам коллегии МВД РТ за 2024 год.
Это произошло на закрытой части годового совещания органов внутренних дел. Камалюков был назначен на пост год назад, сменив Юрия Пономарева, который ушел на пенсию.
Камалюкову 57 лет, он уроженец Аксубаевского района, окончил Нижегородскую академию МВД РФ в 2005 году. Работал в Заинском и Елабужском районах, возглавлял отдел МВД по Сармановскому району с 2011 по 2024 год.
Напомним, новым главой Актанышского района назначен Ильфак Бариев.