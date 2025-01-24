Найден перспективный метод восстановления популяции перевязок

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Метод российских ученых по заморозке эмбрионов животных в период диапаузы перспективен для восстановления популяции краснокнижной перевязки — небольшого зверька семейства куньих, популяция которого существенно сократилась в XX веке, сообщил журналистам доктор биологических наук, эмбриолог, заведующий сектором криоконсервации и репродуктивных технологий Института цитологии и генетики СО РАН Сергей Амстиславский.
Перевязка — это маленький хищник длиной не более 40 см и весом более 700 г, который относится к семейству куньих и напоминает хорька. В XX веке популяция перевязок стремительно сократилась. Причиной этому стала не столько охота за их мехом, сколько превращение сферы обитания в сельскохозяйственные угодья. Также повлияло широкомасштабное истребление грызунов, служащих перевязкам добычей и лишающее их пропитания.
«Семейство куньих — наиболее перспективные кандидаты среди тех, кто является исчезающим и у кого есть диапауза. Например, перевязка», — сказал ученый.
Эмбриональная диапауза — это механизм, позволяющий эмбриону млекопитающих приостановить развитие, обычно на стадии раннего развития, незадолго до имплантации в матку. В трудных условиях такая пауза необходима, чтобы повысить выживаемость плода и матери. Диапауза может длиться недели или месяцы, пока условия не станут более благоприятными для продолжения развития. Ученым в Новосибирске первым в мире удалось получить потомство от замороженных в этот период эмбрионов. Полученный учеными результат имеет большое значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных.
Представитель института добавил, что в следующий экспериментальный этап исследования — это как раз семейство куньих. На первом этапе ученые получили потомство из 19 особей мышей. По словам Амстиславского, период диапаузы у семейства куньих существенно больше, чем у мышей, и может длиться до 9 месяцев.