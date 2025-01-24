Найден перспективный метод восстановления популяции перевязок

Эмбриональная диапауза — это механизм, позволяющий эмбриону млекопитающих приостановить развитие, обычно на стадии раннего развития, незадолго до имплантации в матку. В трудных условиях такая пауза необходима, чтобы повысить выживаемость плода и матери. Диапауза может длиться недели или месяцы, пока условия не станут более благоприятными для продолжения развития. Ученым в Новосибирске первым в мире удалось получить потомство от замороженных в этот период эмбрионов. Полученный учеными результат имеет большое значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных.