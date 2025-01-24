Блокадница в Петербурге живет в холоде среди крыс. Прокуратура начала проверку после публикации «Фонтанки»

В настоящее время выясняются причины возникшей ситуации, а также устанавливаются должностные лица, отвечающие за работу с льготными категориями граждан, содержание и ремонт жилых помещений. Как отмечают в прокуратуре, в ходе проверки будут предприняты шаги для восстановления нарушенных прав блокадницы.