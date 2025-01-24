Блокадница в Петербурге живет в холоде среди крыс. Прокуратура начала проверку после публикации «Фонтанки»

По предварительной информации, жилье 81-летней женщины оказалось без отопления и содержится в антисанитарных условиях. В связи с этим прокуратура района проверяет, как выполняются требования жилищного законодательства и нормы о социальной защите граждан.
В настоящее время выясняются причины возникшей ситуации, а также устанавливаются должностные лица, отвечающие за работу с льготными категориями граждан, содержание и ремонт жилых помещений. Как отмечают в прокуратуре, в ходе проверки будут предприняты шаги для восстановления нарушенных прав блокадницы.
Отмечается, что сейчас женщина находится под присмотром специалистов.
Накануне «Фонтанка» рассказывала о том, как блокадница на Петроградской стороне живет в страшной квартире, без отопления, электричества и воды, спит на полу в окружении крыс и блох. Посмотрите, в каких условиях приходится находиться женщине.