Губернатор Дмитрий Махонин анонсировал новый сезон проекта «Гении Прикамья»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый сезон проекта «Гении Прикамья». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Глава региона, который всегда поддерживал развитие детского изобретательства, рассказал также о талантливых школьниках Прикамья, которые уже разрабатывают собственные инновации и внедряют их в работу краевых предприятий. Среди талантливых подростков оказались не только ученики пермских школ, но и школьники из региона. В частности, губернатор рассказал об изобретении 11-классника из школы № 7 города Чайковского.
«11-классник из школы № 7 Михаил Дурновцев разрабатывает устройство с машинным зрением для автоматической фоторегистрации заказов. Завершается работа над проектом, и скоро технологии машинного зрения будут интегрированы и масштабированы в производственный процесс», — рассказал глава региона.
Махонин также выделил нескольких подростков из Перми. Так Егор Хлыбов из школы № 93 создал беспилотник, предназначенный для передачи сигналов на большие расстояния. Его разработка будет полезна для предприятий, использующих БПЛА.
«Сейчас Егор под руководством своего наставника проводит эксперименты с разными источниками питания для увеличения эффективности коптера. А ещё у юного изобретателя появилась возможность пройти обучение в “Уральской академии БПЛА” на оператора дронов», — отметил губернатор Пермского края.
Среди предприятий, которые поддерживают творения юных изобретателей, оказались «Эрис» и титановая корпорация «ВСМПО-Ависма». Один из акционеров предприятия помог ученику школы «Точка» воплотить и запатентовать идею игры «Шахматы-шашки».
«Благодарю наши предприятия за активную поддержку молодых изобретателей! Уверен, что в будущем таких примеров будет ещё больше», — заключил Дмитрий Махонин.
Новый сезон проекта «Гении Прикамья» стартует 1 февраля 2025 года.