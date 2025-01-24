Губернатор Дмитрий Махонин анонсировал новый сезон проекта «Гении Прикамья»

Глава региона, который всегда поддерживал развитие детского изобретательства, рассказал также о талантливых школьниках Прикамья, которые уже разрабатывают собственные инновации и внедряют их в работу краевых предприятий. Среди талантливых подростков оказались не только ученики пермских школ, но и школьники из региона. В частности, губернатор рассказал об изобретении 11-классника из школы № 7 города Чайковского.