В Петербурге закрылась одна из крупнейших типографий — «Курьер»

Специалисты обращают внимание на то, что по данным Росстата, количество полиграфических предприятий в России за последние 5 лет сократилось на 15%. Средняя рентабельность, которая раньше составляла 10−15%, упала до 5−7%, а наиболее устойчивыми оказались предприятия, работающие в нише упаковки и этикетки. Также успешнее выживают небольшие цифровые типографии, ориентированные на оперативную полиграфию.