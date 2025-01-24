В Петербурге закрылась одна из крупнейших типографий — «Курьер»

В пятницу, 24 января, стало известно о закрытии одной из крупнейших типографий Петербурга — «Курьер». Она имела три цеха для печати газет и три больших производственных агрегата иностранного производства.
Сама площадка находилась на пересечении улиц Благодатной и проспекта Юрия Гагарина — на участке площадью 5,3 тысячи «квадратов» она занимала три здания общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров.
Как сообщает «Деловой Петербург», компания заранее уведомила всех своих клиентов и партнёров о предстоящем закрытии. То, что сейчас типография уже не работает и постепенно ликвидируется, подтвердили на самом предприятии.
История «Курьера» началась с 1990-х годов, когда первоначально типография печатала городскую газету «Санкт-Петербургский курьер» и рекламное издание «Петровский курьер». Затем была организована типография, в 2000-х печатавшая около 50 изданий.
В результате, как отмечает издание, оказался практически монополизирован. Большинство выходящих в Петербурге изданий печатаются в типографском комплексе «Девиз».
При этом эксперты высказывают сомнения, что в ближайшее время в городе может появиться новая типография, которая займёт освободившуюся нишу: интерес к газетам падает, а их себестоимость растёт.
За прошлый год подорожание материалов в несколько раз обогнало инфляцию, процент которой принято закладывать в долгосрочные контракты. Повышение ключевой ставки привело к увеличению стоимости обслуживания кредитов на закупку бумаги. Чем крупнее производство, тем сильнее зависимость от долгосрочных контрактов.
Специалисты обращают внимание на то, что по данным Росстата, количество полиграфических предприятий в России за последние 5 лет сократилось на 15%. Средняя рентабельность, которая раньше составляла 10−15%, упала до 5−7%, а наиболее устойчивыми оказались предприятия, работающие в нише упаковки и этикетки. Также успешнее выживают небольшие цифровые типографии, ориентированные на оперативную полиграфию.
«Что касается газетных типографий, то их положение наиболее сложное из-за падения тиражей печатных СМИ», — заключают эксперты.
Ране стало известно, что активисты восстановят спасённую от уничтожения трубу исторической «Синодальной типографии», которая является объектом культурного наследия федерального значения. Градозащитники забили тревогу и обратились в полицию, чтобы остановить беззаконие, но у подрядчика было другое мнение на сей счёт. Подробнее о ситуации — в материале spb.aif.ru.