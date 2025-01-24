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В Петербурге закрылась одна из крупнейших типографий — «Курьер»

Свою работу она начала в начале 90-х, а в 2000-х печатала около 50 изданий.

В пятницу, 24 января, стало известно о закрытии одной из крупнейших типографий Петербурга — «Курьер». Она имела три цеха для печати газет и три больших производственных агрегата иностранного производства.

Сама площадка находилась на пересечении улиц Благодатной и проспекта Юрия Гагарина — на участке площадью 5,3 тысячи «квадратов» она занимала три здания общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров.

Как сообщает «Деловой Петербург», компания заранее уведомила всех своих клиентов и партнёров о предстоящем закрытии. То, что сейчас типография уже не работает и постепенно ликвидируется, подтвердили на самом предприятии.

История «Курьера» началась с 1990-х годов, когда первоначально типография печатала городскую газету «Санкт-Петербургский курьер» и рекламное издание «Петровский курьер». Затем была организована типография, в 2000-х печатавшая около 50 изданий.

В результате, как отмечает издание, оказался практически монополизирован. Большинство выходящих в Петербурге изданий печатаются в типографском комплексе «Девиз».

При этом эксперты высказывают сомнения, что в ближайшее время в городе может появиться новая типография, которая займёт освободившуюся нишу: интерес к газетам падает, а их себестоимость растёт.

За прошлый год подорожание материалов в несколько раз обогнало инфляцию, процент которой принято закладывать в долгосрочные контракты. Повышение ключевой ставки привело к увеличению стоимости обслуживания кредитов на закупку бумаги. Чем крупнее производство, тем сильнее зависимость от долгосрочных контрактов.

отметила Ольга Сидорова
управляющий директор типографии «АльянсПринт»

Специалисты обращают внимание на то, что по данным Росстата, количество полиграфических предприятий в России за последние 5 лет сократилось на 15%. Средняя рентабельность, которая раньше составляла 10−15%, упала до 5−7%, а наиболее устойчивыми оказались предприятия, работающие в нише упаковки и этикетки. Также успешнее выживают небольшие цифровые типографии, ориентированные на оперативную полиграфию.

«Что касается газетных типографий, то их положение наиболее сложное из-за падения тиражей печатных СМИ», — заключают эксперты.

Ране стало известно, что активисты восстановят спасённую от уничтожения трубу исторической «Синодальной типографии», которая является объектом культурного наследия федерального значения. Градозащитники забили тревогу и обратились в полицию, чтобы остановить беззаконие, но у подрядчика было другое мнение на сей счёт. Подробнее о ситуации — в материале spb.aif.ru.