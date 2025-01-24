Депутаты предложили запретить транзит по Мызинскому мосту из-за ремонта

Владимир Солдатенков рассказал, что комитет заксобрания по транспорту день назад отправил в правительство рекомендации по введению ограничений на транзит и перенаправлении транспорта на южный обход. Он сразу оговорился, что это не значит, что ограничения обязательно введут, ответ правительства еще не поступил.