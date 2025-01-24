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Реализация проекта «Чистый воздух» началась в Новосибирской области

Объект необходим для того, чтобы сократить выбросы в атмосферу.

Источник: РИА "Новости"

Объект необходим для того, чтобы сократить выбросы в атмосферу.

23 января 2025 года в ходе пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин сообщил, что в текущем году в п. Ложок начнут строить газовую котельную по национальному проекту «Чистый воздух».

Он отметил, что федеральный проект «Чистый воздух» был запущен в 2019 году. Тогда 1-ми его участниками стали такие города, как Медногорск, Магнитогорск, Липецк, Красноярск, Братск. В данных населенных пунктах мероприятия по снижению выбросов планируют завершить в 2026 году.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске зафиксировали превышение опасных веществ в воздухе.

экология