ФСБ задержала за оправдание терроризма жителя Салавата

Было заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». После назначения подписки о невыезде 29-летнему мужчине удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск. Спустя время обвиняемого обнаружили и задержали в квартире знакомой.