ФСБ задержала за оправдание терроризма жителя Салавата

ФСБ Башкирии задержала за оправдание терроризма жителя Салавата. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Ранее судимый безработный уроженец Ставропольского края опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст, пропагандирующий деятельность полевого командира, организовавшего в 1999 году незаконное вооруженное формирование для диверсионно-террористических актов в отношении представителей власти на территории Чечни.
Было заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». После назначения подписки о невыезде 29-летнему мужчине удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск. Спустя время обвиняемого обнаружили и задержали в квартире знакомой.
Молодой человек арестован. Он признал вину и раскаялся.
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