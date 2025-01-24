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ФСБ задержала за оправдание терроризма жителя Салавата

В Башкирии задержали за оправдание терроризма уроженца Ставрополья.
Источник: Комсомольская правда

ФСБ Башкирии задержала за оправдание терроризма жителя Салавата. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Ранее судимый безработный уроженец Ставропольского края опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст, пропагандирующий деятельность полевого командира, организовавшего в 1999 году незаконное вооруженное формирование для диверсионно-террористических актов в отношении представителей власти на территории Чечни.

Было заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». После назначения подписки о невыезде 29-летнему мужчине удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск. Спустя время обвиняемого обнаружили и задержали в квартире знакомой.

Молодой человек арестован. Он признал вину и раскаялся.

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