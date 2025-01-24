В Петербурге создали метод очистки биодизельного топлива от глицерина

Биодизельное топливо — это экологически чистый вид топлива, который получают из растений или животных жиров путем химических реакций. При производстве этого топлива в смеси образуется глицерин, который нужно удалять, так как он может вызвать засорение двигателя. Помимо этого, очистка биодизеля необходима для соответствия его качества всем мировым стандартам производства. На сегодняшний день основные методы очистки топлива — это электролиз, кристаллизация и фильтрационные колонны.