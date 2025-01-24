В Петербурге создали метод очистки биодизельного топлива от глицерина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали новый метод очистки биодизельного топлива от глицерина. Он эффективнее и экономически выгоднее существующих способов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского университета разработали метод очистки биодизельного топлива от глицерина с помощью глубоких эвтектических растворителей на основе хлорида холина и мочевины. Эксперименты показали, что созданный метод более эффективен, чем существующие на данный момент», — говорится в сообщении.
Биодизельное топливо — это экологически чистый вид топлива, который получают из растений или животных жиров путем химических реакций. При производстве этого топлива в смеси образуется глицерин, который нужно удалять, так как он может вызвать засорение двигателя. Помимо этого, очистка биодизеля необходима для соответствия его качества всем мировым стандартам производства. На сегодняшний день основные методы очистки топлива — это электролиз, кристаллизация и фильтрационные колонны.
Как отметили в пресс-службе, эти три способа требуют больших затрат ресурсов. Поэтому ученые СПбГУ создали новый, более эффективный и экономически выгодный метод очистки с помощью экологичных глубоких эвтектических растворителей на основе хлорида холина и глицерина, а также на основе хлорида холина и мочевины.
«Эти вещества характеризуются низкой токсичностью, негорючестью, низкой летучестью, а также быстрой биоразлагаемостью. Кроме того, их легко можно использовать повторно, что делает их весьма востребованными в различных промышленных секторах — от сельского хозяйства до энергетики», — рассказала доцент кафедры химической термодинамики и кинетики СПбГУ Мария Тойкка, слова которой привели в пресс-службе.
Автор разработки пояснила, что глубокие эвтектические растворители сейчас рассматриваются как новый тип экологически чистых растворителей. Процесс производства таких растворителей прост и экономически эффективен. Он включает смешение и нагревание компонентов, при этом в большинстве случаев не требуется дополнительная очистка веществ, а чистота конечного продукта зависит исключительно от качества исходных материалов и не ухудшается при производстве.