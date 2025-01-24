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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава.

Источник: РИА "Новости"

«Возведение ледового комплекса завершено. Дети уже занимаются. Идут сухие тренировки — без коньков. Лед зальем в марте», — сообщил он.

И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.

Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи — это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.

В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.

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