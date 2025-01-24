Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

«Возведение ледового комплекса завершено. Дети уже занимаются. Идут сухие тренировки — без коньков. Лед зальем в марте», — сообщил он.
И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.
Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи — это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.
В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.