Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи — это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.