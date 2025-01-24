В программу субсидирования перелётов в Калининград вернули льготные категории граждан. Билеты по специальным тарифам могут покупать не только жители региона и студенты местных вузов. Об этом рассказала замглавы Росавиации Наталья Андрианова на круглом столе в Совете Федерации.
Калининградское направление — [в программу субсидирования] возвращены наименее социально защищённые категории граждан: молодёжь, многодетные, пенсионеры, инвалиды. В 2024 году, если вы помните, тоже были изменения, и правом этим могли пользоваться только жители Калининградской области, — заявила Андрианова.
Программу субсидирования перелётов меняли весной 2024 года. С 1 мая специальные тарифы стали доступны только калининградцам и студентам местных вузов. Суммарно на программу выделяли более 1,1 миллиарда рублей. При этом местные жители регулярно жаловались на нехватку авиабилетов по льготным ценам.
На 2025 год на субсидирование перелётов в Калининград хотели направить 450 миллионов рублей. Росавиация распределила средства между перевозчиками в декабре. Билеты по специальным тарифам у «Аэрофлота» закончились за десять дней.