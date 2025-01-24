В программу субсидирования перелётов в Калининград вернули льготные категории граждан. Билеты по специальным тарифам могут покупать не только жители региона и студенты местных вузов. Об этом рассказала замглавы Росавиации Наталья Андрианова на круглом столе в Совете Федерации.