Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крымских вузах появятся комнаты для детей студентов

К 1 сентября 2025 года в университетах Крыма планируют открыть оборудованные детские комнаты для малышей, которые родились в семье студентов.

Источник: Reuters

Об этом «Крым 24» сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Детские комнаты будут предусмотрены во всех вузах республики. Минобраз совместно с ректорами прорабатывает этот вопрос. Планируется, что комнаты будут открыты к началу нового учебного года, уточнила Романовская.

По словам вице-премьера, большинство студенческих семей сейчас обучается в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского. В планах — выделить в общежитиях КФУ комнаты для проживания молодых студенческих семей.

Она также отметила, что детские комнаты можно будет использовать как кабинеты практики для будущих педагогов, которые обучаются в вузах Крыма.

Ранее Романовская сообщала, что студенты с детьми получат жилищный сертификат на один миллион рублей.

Напомним, что в парламенте Крыма одобрили законопроект, который запрещает женщин склонять к аборту.

образование