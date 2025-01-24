В крымских вузах появятся комнаты для детей студентов

Об этом «Крым 24» сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.
Детские комнаты будут предусмотрены во всех вузах республики. Минобраз совместно с ректорами прорабатывает этот вопрос. Планируется, что комнаты будут открыты к началу нового учебного года, уточнила Романовская.
По словам вице-премьера, большинство студенческих семей сейчас обучается в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского. В планах — выделить в общежитиях КФУ комнаты для проживания молодых студенческих семей.
Она также отметила, что детские комнаты можно будет использовать как кабинеты практики для будущих педагогов, которые обучаются в вузах Крыма.
Ранее Романовская сообщала, что студенты с детьми получат жилищный сертификат на один миллион рублей.
Напомним, что в парламенте Крыма одобрили законопроект, который запрещает женщин склонять к аборту.