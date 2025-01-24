В Новосибирске сделали катализаторы для получения компонента химпромышленности

Сейчас в производстве изобутилена используют два типа катализатора — на основе платины и хрома. У них есть заметные недостатки, связанные с токсичностью и дороговизной. Ученые новосибирского института предложили соединения на основе оксида циркония. «Оксид циркония интересен тем, что работает сам по себе — ему не нужен носитель. Он активен за счет кислородных вакансий — чем больше активных центров дегидрирования, тем он эффективнее работает», — пояснили в пресс-службе.