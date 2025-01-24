В Новосибирске сделали катализаторы для получения компонента химпромышленности

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали отечественные катализаторы для получения изобутилена — популярного компонента для химической промышленности, которого сейчас не хватает на рынке. На его основе производят растворители, аэрозоли, полимеры и повышают качество топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт катализа СО РАН».
Как отметили в центре, в России из-за ковидных трудностей и последующих санкций объем производства изобутилена снизился с 2019 года на 30%. Особенно сильно это сказалось на бутилкаучуке — ключевом компоненте для автомобильной промышленности. В связи с этим, отечественные технологии получения изобутилена критически важны, подчеркнули в пресс-службе.
«Ученым удалось решить проблемы дороговизны и токсичности, которые есть в существующих системах. Доля выхода изобутилена составила рекордные 45%. Эта разработка актуальна в условиях снижения отечественного рынка производства изобутилена», — рассказали в центре.
Сейчас в производстве изобутилена используют два типа катализатора — на основе платины и хрома. У них есть заметные недостатки, связанные с токсичностью и дороговизной. Ученые новосибирского института предложили соединения на основе оксида циркония. «Оксид циркония интересен тем, что работает сам по себе — ему не нужен носитель. Он активен за счет кислородных вакансий — чем больше активных центров дегидрирования, тем он эффективнее работает», — пояснили в пресс-службе.
Ученые с помощью лазера синтезировали в восстановительной атмосфере системы с увеличенным числом кислородных вакансий, запустили реакцию дегидрирования изобутана и получили один из самых высоких описанных в литературе результатов — 45% выхода изобутилена. «Лазером катализатор пока еще никто не синтезировал», — отметил ученый ИК СО РАН Александр Нашивочников.