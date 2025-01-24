Стоимость красной икры в Ростовской области осталась на уровне Нового года

Цены на красную икру в Ростовской области практически не изменились с Нового года. Об этом можно судить по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Оказалось, что в конце декабря 2024 года стоимость 1 кг икры лососевых рыб составляла около 10,2 тысячи рублей. Буквально за месяц до этого средние ценники на тот же продукт и в таком же количестве сохранялись на уровне в 10,1 тысячи рублей.
Добавим, за год цены на икру увеличились почти в 1,5 раза. В декабре 2023 года угощение продавалось примерно на 4,3 тысячи рублей дешевле, чем в 2024 году.