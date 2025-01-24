Стоимость красной икры в Ростовской области осталась на уровне Нового года

Оказалось, что в конце декабря 2024 года стоимость 1 кг икры лососевых рыб составляла около 10,2 тысячи рублей. Буквально за месяц до этого средние ценники на тот же продукт и в таком же количестве сохранялись на уровне в 10,1 тысячи рублей.