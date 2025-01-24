Жители Кубани 24 января пожаловались на масштабный сбой в Рунете

В Краснодарском крае 24 января пожаловались на масштабный сбой в Рунете.
С неполадками в работе столкнулись жители разных регионов РФ, в том числе Кубани. Пользователи сообщили о проблемах — часть сайтов, мобильных приложений, в то числе и в мессенджере Telegram, не прогружаелась или работала медленно.
Как свидетельствуют данные «Сбой.РФ», на плохую работу 24 января с 11:15 в Telegram поступило почти 1,2 тысяч жалоб.
Напомним, жители России пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета вечером 14 января. У пользователей не загружались социальные сети, мессенджеры и сайты. Неполадки с Сетью продлились около получаса. В Роскомнадзоре заявили, что были «кратковременные нарушения связности».
Ранее мы писали, на Кубани заметили сбой в популярном мессенджере и 10 декабря. Владельцы телефонов предполагали, что ошибка с загрузкой контента могла появиться после недавно вышедшего обновления.