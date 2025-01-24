На Дальнем Востоке нашли около 850 артефактов цивилизации чжурчжэней

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили порядка 850 артефактов, связанных с цивилизацией чжурчжэней, на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) при подготовке к строительству резервной нитки нефтепровода ВСТО-2 через реку Тунгуска. Об этом сообщили в телеграм-канале ООО «Транснефть — Дальний Восток».