На Дальнем Востоке нашли около 850 артефактов цивилизации чжурчжэней

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили порядка 850 артефактов, связанных с цивилизацией чжурчжэней, на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) при подготовке к строительству резервной нитки нефтепровода ВСТО-2 через реку Тунгуска. Об этом сообщили в телеграм-канале ООО «Транснефть — Дальний Восток».
«При подготовке к строительству резервной нитки нефтепровода ВСТО-2 через р. Тунгуска на границе Хабаровского края и ЕАО были обнаружены следы исторического присутствия представителей Золотой империи — цивилизации чжурчжэней. Этот народ населял большую часть территории Дальнего Востока более 1 000 лет назад», — проинформировали в компании.
При раскопках, как уточняется, найдено порядка 850 артефактов. Самые ценные и уникальные из них вошли в проект «Следы Золотой империи», реализованный компанией совместно с Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.
В числе обнаруженных артефактов есть украшения и подвесные элементы, которые по поверьям отпугивали злых духов, наконечники стрел, серьги с нефритом, поясные наборы, керамические сосуды и другое.