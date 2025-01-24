Уникальная акция «Ночь в школе» прошла в Хабаровске

В школе № 68 прошла уникальная акция «Ночь в школе» (6+), собравшая под своей крышей представителей ведущих образовательных учреждений города, активистов Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и Молодежного совета при администрации Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В течение мероприятия школьники посещали 17 станций, на которых знакомились с различными профессиями, общались с профессионалами и расширяли свои представления о возможностях, открывающихся перед ними после окончания школы. Каждая станция была оборудована интерактивными заданиями и мастер-классами (6+), позволявшими участникам попробовать свои силы в самых разных направлениях деятельности, а также раскрыть свой творческий потенциал.
Завершилось мероприятие показом кинолектория, оставивший у всех участников незабываемые эмоции и впечатления.
«Ночь в школе» стала яркой и запоминающейся акцией, позволившей школьникам расширить свои карьерные горизонты, узнать о профессиях будущего и сделать первые шаги к выбору своего жизненного пути.
Отметим, что эта интерактивная инициатива проводится ежегодно энтузиастами из школьного самоуправления и предназначена для учащихся с 5 по 11 класс.