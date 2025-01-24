Уникальная акция «Ночь в школе» прошла в Хабаровске

В течение мероприятия школьники посещали 17 станций, на которых знакомились с различными профессиями, общались с профессионалами и расширяли свои представления о возможностях, открывающихся перед ними после окончания школы. Каждая станция была оборудована интерактивными заданиями и мастер-классами (6+), позволявшими участникам попробовать свои силы в самых разных направлениях деятельности, а также раскрыть свой творческий потенциал.