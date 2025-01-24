Россиянам напомнили о правах пассажиров в поездах дальнего следования

В поездах дальнего следования, которые преодолевают расстояния свыше 150 километров, пассажиры имеют особые права. Одним из таких прав является возможность бесплатного провоза одного ребенка в возрасте до 5 лет, при условии, что он не занимает отдельное место.
Пассажиры также могут выходить из поезда на любой станции и продолжать свою поездку, сделав остановку на срок до 10 суток. Для этого необходимо в течение трех часов после прибытия на выборочную станцию посетить билетную кассу и оформить отметку на своем билете. Возобновление путешествия требует оплаты только плацкарты и сбора за переоформление, что будет более выгодным, чем приобретение нового билета.
Кроме того, стоит учитывать, что пассажиры, занимающие нижние полки, должны уступать место пассажирам верхних полок у столиков для приема пищи. Это правило действует в определенные временные промежутки: до 30 минут с 7.00 до 10.00, до 60 минут с 12.00 до 15.00 и снова до 30 минут с 19.00 до 21.00.
Если поезд задерживается, пассажиры вправе рассчитывать на частичный возврат стоимости билета или возможность продолжить путь на другом рейсе. В случае задержки по причинам, связанным с болезнью или несчастным случаем, возврат возможен в течение 5 дней, а в остальных ситуациях — в течение 12 часов. Чтобы осуществить переезд на другой поезд, нужно будет оплатить плацкарту, а возврат средств предусмотрен с учетом вычета этой суммы.
При возврате билетов действуют разные тарифные условия. При возврате по возвратному тарифу размер возмещения зависит от времени, оставшегося до отправления поезда: если до отправления осталось 8 и более часов, возвращается полная стоимость билета и плацкарты; если от 2 до 8 часов — стоимость билета и 50% плацкарты, менее 2 часов — возврат только стоимости билета без учета плацкарты. В качестве невозвратного тарифа выступают случаи, например, когда заболел сам пассажир или умер член его семьи; в таком случае для возврата необходимо обратиться в течение 5 суток после отправления поезда, но при этом стоимость плацкарты не возмещается.