Россиянам напомнили о правах пассажиров в поездах дальнего следования

При возврате билетов действуют разные тарифные условия. При возврате по возвратному тарифу размер возмещения зависит от времени, оставшегося до отправления поезда: если до отправления осталось 8 и более часов, возвращается полная стоимость билета и плацкарты; если от 2 до 8 часов — стоимость билета и 50% плацкарты, менее 2 часов — возврат только стоимости билета без учета плацкарты. В качестве невозвратного тарифа выступают случаи, например, когда заболел сам пассажир или умер член его семьи; в таком случае для возврата необходимо обратиться в течение 5 суток после отправления поезда, но при этом стоимость плацкарты не возмещается.