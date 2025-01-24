Многодетный отец из Осинского района Гавриил Харлуков погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Осинский район. Во время проведения спецоперации погиб Гавриил Харлуков. Мужчине было 55 лет. Как сообщили в администрации района, у защитника отечества осталось пятеро детей. Боец сам был родом из многодетной семьи.
— В августе 2024 года он принял важное решение и отправился в зону проведения специальной военной операции. Поступок, достойный уважения. Поступок настоящего мужчины — патриота, защитника, искренне любящего свою страну! Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух, — поделились в администрации.
Защитник Отечества служил наводчика оператора танкового взвода. Сибиряк героически погиб 19 декабря. Мужественного и храброго бойца проводят в последний путь 25 января в селе Оса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Слюдянки героически погиб в зоне проведения СВО. С мужчиной простятся 27 января.