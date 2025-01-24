Многодетный отец из Осинского района Гавриил Харлуков погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Осинский район. Во время проведения спецоперации погиб Гавриил Харлуков. Мужчине было 55 лет. Как сообщили в администрации района, у защитника отечества осталось пятеро детей. Боец сам был родом из многодетной семьи.