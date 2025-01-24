В Перми на бухгалтера МБУ «Ритуальные услуги» составили 50 протоколов

В Перми краевая госинспекция труда привлекла к административной ответственности бухгалтера МБУ «Ритуальные услуги». На сотрудника бухгалтерии муниципального учреждения ведомство составило 50 протоколов.
«КП-Пермь» о причинах привлечения к административной ответственности бухгалтера МБУ «Ритуальные услуги» рассказала заместитель руководителя госинспекции Ирина Зройчикова.
«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях сотрудник бухгалтерии не представил в установленный срок данных о персонифицированном учете сведений о трудовой деятельности в отношении 50 работников. Данные не поступили в рамках системы обязательного пенсионного страхования», — отметил представитель госинспекции труда по Пермскому краю.
В ходе административного производства ведомство установило, что обязанность за своевременную передачу сведений в МБУ «Ритуальные услуги» возложена на бухгалтера.
Нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 ₽.