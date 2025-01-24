В Перми на бухгалтера МБУ «Ритуальные услуги» составили 50 протоколов

«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях сотрудник бухгалтерии не представил в установленный срок данных о персонифицированном учете сведений о трудовой деятельности в отношении 50 работников. Данные не поступили в рамках системы обязательного пенсионного страхования», — отметил представитель госинспекции труда по Пермскому краю.