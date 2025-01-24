Омский врач рассказал, как быстро может распространяться чесотка

Омский врач, заведующий 4-м поликлиническим отделением кожно-венерологического диспансера Владислав Кабанов рассказал Om1 Омск, как распространяется и лечится чесотка. Напомним, случаи заболевания были обнаружены в школе № 108. Владислав Кабанов подчеркнул, что для Омска эта болезнь не новая, медики знакомы с ней и знают, как действовать в случае обнаружения болезни.
Врач рассказал, что чесоточный клещ обитает в верхнем слое кожи и незаметен без специального оборудования. Его присутствие вызывает сыпь и зуд, из-за которых пациенты чаще всего и обращаются к врачу. Инфицирование происходит только при тесном контакте или через общие вещи. Через рукопожатие заразиться чесоткой практически невозможно.
Кроме того, наибольшая активность клеща приходится на вечернее и ночное время, поэтому риск передачи возрастает именно в эти часы. Чесотка чаще всего распространяется внутри одной семьи, где люди пользуются общими предметами и спят вместе.
«Теоретически, если больной проехал в автобусе, побывал в школе и так далее, он может заразить других людей, но это очень маловероятно», — отмечает врач.
Вне человеческого тела клещ живет не больше трёх суток, а уничтожить его на поверхностях можно с помощью обычных антисептических средств.
В случае выявления чесотки в коллективе врач осматривает тех, с кем контактировал заболевший, и отстраняет инфицированных. Через 10 дней проводится повторный осмотр. Строгого карантина чесотка не требует.
Лечение болезни занимает от 3 до 7 дней. Современные препараты позволяют избавиться от чесотки за 4−5 дней, но курс лечения обязательно должен назначить врач.