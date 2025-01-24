Омский врач рассказал, как быстро может распространяться чесотка

Врач рассказал, что чесоточный клещ обитает в верхнем слое кожи и незаметен без специального оборудования. Его присутствие вызывает сыпь и зуд, из-за которых пациенты чаще всего и обращаются к врачу. Инфицирование происходит только при тесном контакте или через общие вещи. Через рукопожатие заразиться чесоткой практически невозможно.