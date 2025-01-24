Под Островцом жилой дом загорелся из-за не выключенного пенсионером утюга. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
Сообщается, что 23 января, в четверг, примерно в 11.51 жители деревни Рукшаны Островецкого района позвонили в МЧС и сообщили, что на одном из подворий горит жилой дом. Четыре расчета пожарных оперативно приехали по указанному адресу.
На момент приезда спасателей деревянный дом горел изнутри. Удалось установить, что в доме живет 69-летний мужчина. На момент пожара в доме его не было. Сотрудники МЧС за 15 минут потушили пожар. Сказано, что огонь повредил перекрытие, крышу, стены, а также уничтожил имущество в доме. Позднее хозяин сообщил, что возгорание мог спровоцировать оставленный включенный утюг. Причина случившегося устанавливается.
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