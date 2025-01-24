С 1 марта в Ростовской области начнут изымать необлагороженные участки

Об этом свидетельствуют новые правки в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества». Как избежать изъятия и что думают на этот счет садоводы, рассказывает Donday.
Изначально в законе были только штрафы за неухоженность территории. От 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей.
Теперь, согласно новым правкам, спустя три года после приобретения территории участок могут отнять. Причина — необлагороженность территории. Новые правила возмутили дачников. Они подозревают, что закон приняли, чтобы изымать хорошие участки. А забытые всеми отдаленные территории никто даже не будет проверять.
Как объяснил юрист Роман Болотов, новый закон ввели, чтобы привлечь людей облагораживать земли. На самом деле заброшенные частные дома не редко становятся источником проблем. Стихийные свалки, пожары, разрастающиеся сорняки — сами дачники от этого страдают.
— Да это все пустое. Вон мы два года отправляем жалобы на заброшенные участки. Оттуда ко мне лезут сорняки. А в жару всем поселком надеемся, чтобы там не загорелось что-нибудь. А вы думаете, нам кто-нибудь ответил? Мне лично кажется, что этот закон будет действовать только для отжимания хороших участков, — возмущается владелица участка в Мясниковском районе Елена.
Также люди не представляют, как Росреестр будет ходить по бездорожью и высматривать через заборы мусор.
Принятые изменения вызывают больше вопросов, чем ответов. Большинство заброшенных участков находятся далеко от Ростова. Например, если рассмотреть дачный сектор на улице Малиновского, то можно увидеть множество частных домов, и «необлагороженных» участков там практически нет. А что делать тем, кто не может приехать на дачу и навести порядок по разным причинам?
— Если у вас есть документальное подтверждение или уважительные причины, это можно будет объяснить в суде. К примеру, маленькая пенсия, болезнь, инвалидность и подобное могут стать весомым аргументом. Суд вас услышит и станет на вашу сторону, — рассказал Роман.
На самом деле привлечь жителей к облагораживанию участков — хорошая идея. Но, по мнению садоводов, закону требуется доработка. Так, не хватает механизмов контроля. Кроме того, нужно учесть интересы всех сторон. Возможно, только после таких правок закон приобретет свою полезность.