С 1 марта в Ростовской области начнут изымать необлагороженные участки

— Да это все пустое. Вон мы два года отправляем жалобы на заброшенные участки. Оттуда ко мне лезут сорняки. А в жару всем поселком надеемся, чтобы там не загорелось что-нибудь. А вы думаете, нам кто-нибудь ответил? Мне лично кажется, что этот закон будет действовать только для отжимания хороших участков, — возмущается владелица участка в Мясниковском районе Елена.