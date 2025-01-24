Терапия рака при помощи вакцины от папиллом прошла вторую фазу испытаний

Как показали клинические испытания, трехкратное введение этой вакцины в организм добровольцев привело к заметному уменьшению объема дисплазии у 17 из 18 пациенток и к серьезному улучшению в состоянии половины из них. Так, у трех участниц эксперимента дисплазия полностью исчезла, а еще у шести пациенток значительным образом снизился риск развития злокачественной опухоли. В последующие 20 месяцев ученые не зафиксировали ни одного случая повторого появления дисплазии.