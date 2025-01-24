Терапия рака при помощи вакцины от папиллом прошла вторую фазу испытаний

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международный коллектив медиков завершил вторую фазу клинических испытаний, в рамках которых они успешно применили вакцину от папилломавируса Vvax001 для уничтожения дисплазии шейки матки и предотвращения ее превращения в раковую опухоль. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения рака (AACR).
«Почти все случаи развития дисплазии шейки матки и злокачественных новообразований в этом органе связаны с заражением вирусом паппиломы человека. Главная задача наших клинических испытаний заключалась в изучении того, можно ли использовать нашу вакцину Vvax001 в качестве более безопасной и удобной для пациентов альтернативы для хирургического вмешательства», — пояснила научный сотрудник медцентра Гронингенского университета (Нидерланды) Рефика Игит, чьи слова приводит пресс-служба AACR.
Исследователи заручились поддержкой 18 женщин, у которых была выявлена дисплазия шейки матки на третьей стадии развития. Как правило, у примерно трети подобных пациенток развивается опухоль через 10 лет после выявления дисплазии, а через 30 лет рак возникает у половины женщин с этим диагнозом.
Ученые заинтересовались, можно ли предотвратить подобный сценарий и уничтожить дисплазию еще до ее превращения в опухоль при помощи созданной ими вакцины Vvax001. Она представляет собой модифицированную версию вируса леса Семлики, африканского зоонотического патогена, вызывающего легкую лихорадку у людей. Ученые поменяли структуру его генома таким образом, что его проникновение в организм человека приводит к развитию иммунной реакции на онкогенные белки E6 и E7, вырабатываемые зараженными папилломой клетками.
Как показали клинические испытания, трехкратное введение этой вакцины в организм добровольцев привело к заметному уменьшению объема дисплазии у 17 из 18 пациенток и к серьезному улучшению в состоянии половины из них. Так, у трех участниц эксперимента дисплазия полностью исчезла, а еще у шести пациенток значительным образом снизился риск развития злокачественной опухоли. В последующие 20 месяцев ученые не зафиксировали ни одного случая повторого появления дисплазии.
«Подобные результаты испытаний делают вакцину Vvax001 одним из самых эффективных терапевтических средств для борьбы с дисплазией. Если эти успехи будут подтверждены в ходе более масштабных испытаний, это позволит примерно половине пациенток с дисплазией избавиться от нее без хирургических процедур и связанных с ними осложнений и побочных эффектов», — подытожила Игит.