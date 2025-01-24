Объявили, кому уменьшат пенсии в 2025 году — стоит приготовиться

Это создает дополнительную финансовую нагрузку на пенсионеров, которые и без того сталкиваются с низким уровнем дохода.
Также стоит учитывать, что государственная поддержка может уменьшиться при переезде из региона с особыми льготами в другой, где таких льгот нет. В первую очередь это касается северных коэффициентов. При переезде пенсионеры теряют надбавку за проживание на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. Однако увеличенная фиксированная выплата за полный льготный стаж сохраняется вне зависимости от места жительства.
Кроме того, на сумму выплат негативно сказывается невысокий заработок. Юрист Илья Русяев в интервью порталу NEWS.RU (18+) объяснил, к чему стоит приготовиться россиянам. Образовавшиеся задолженности могут быть ликвидированы путем списания средств на основании судебного решения. Если в Социальном фонде России начислили слишком много, потому что пенсионер не уведомил об утрате права на надбавки, взыскание не превысит 20%.
Обычно по кредитам, коммунальным платежам, штрафам, налогам и сборам с карты снимают не больше 50%. Однако при взыскании алиментов на детей младше 18 лет, возмещения вреда здоровью или компенсации в результате смерти кормильца удержания могут достигать 70%.
Важно отметить, что из пенсии не вычитываются средства по потере кормильца, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, выплаты по уходу за нетрудоспособным членом семьи и ряд других пособий.
«Невысокая заработная плата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж также значительно снижают размер пенсии. Увольнение по статье, выговоры или нахождение в местах лишения свободы не оказывают прямого влияния», — продолжает Илья Русяев.
Совершенные в прошлом правонарушения и преступления тоже играют роль. Если сотрудника отстраняли от работы и в течение оговоренного времени взносы в пенсионный фонд не поступали, то этот период не будет учтен в страховой стаж. Соответственно, это приведет к снижению расчетной суммы пособия от государства. Восстановление в правах возможно только после того, как уголовное преследование признают незаконным.