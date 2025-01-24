Объявили, кому уменьшат пенсии в 2025 году — стоит приготовиться

Совершенные в прошлом правонарушения и преступления тоже играют роль. Если сотрудника отстраняли от работы и в течение оговоренного времени взносы в пенсионный фонд не поступали, то этот период не будет учтен в страховой стаж. Соответственно, это приведет к снижению расчетной суммы пособия от государства. Восстановление в правах возможно только после того, как уголовное преследование признают незаконным.