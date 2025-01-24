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Из-за ограничений воздушного пространства в Уфе приземлились самолеты из Самарканд, Шарм-эль-Шейха и Ташкент

В Уфе из-за ограничений совершили посадку три авиарейса.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 января, в Уфе из-за ограничений совершили посадку три авиарейса. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Речь идет о воздушных суда, следовавших по маршрутам Самарканд — Москва, Шарм-эль-Шейх — Казань и Ташкент — Москва. В тот момент было ограничено воздушное пространство в Самаре и Казани. Экипажи по рекомендации авиакомпании приняли решение приземлиться в международном аэропорте столицы Башкирии.

Напомним, этим утром воздушная гавань Уфы временно ввела ограничения на прием и выпуск рейсов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Спустя несколько часов ограничения сняли.

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