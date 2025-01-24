Аэропорт «Уфа» второй раз день ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня утром, 24 января, в Уфе снова ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Воздушная гавань временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.
Напомним, этим утром воздушная гавань уже вводила такие ограничения. Причина была той же. Ограничения сняли пару часов назад. Кроме того, из-за подобных мер сегодня рано утром три авиарейса совершили незапланированную посадку в столице Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.