Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета рейса из Омска

Транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «ЮТэйр» к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом в официальном телеграм-канале ведомства сообщили сегодня, 24 января.
Между тем, сам инцидент произошел в аэропорту Омска в октябре прошлого года. Тогда рейс авиакомпании из Омска в Сургут был задержан более чем на 9 часов. Однако поводом для привлечения перевозчика к административной ответсвенности стал не сам факт длительной задержки, а то, как обошлись с пассажирами.
«В период длительного ожидания вылета они несвоевременно были обеспечены комплексом услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячим питанием», — сообщили в транспортной прокуратуре.
Подобное перевозчик допускал не впервые. За повторное нарушение обязательных требований оказания услуг пассажирам авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что у самолета, летевшего в Омск, отключился автопилот.