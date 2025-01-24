Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета рейса из Омска

Между тем, сам инцидент произошел в аэропорту Омска в октябре прошлого года. Тогда рейс авиакомпании из Омска в Сургут был задержан более чем на 9 часов. Однако поводом для привлечения перевозчика к административной ответсвенности стал не сам факт длительной задержки, а то, как обошлись с пассажирами.