Суд закрыл процесс по делу свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова

Накануне стало известно о его задержании. Смирнов подал заявление об уходе по собственному желанию, отработав в должности 13 лет. Вскоре, по данным СМИ, он устроился на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако в пресс-службе компании «Ъ-Урал» заявили, что Николай Смирнов никогда не был у них трудоустроен. Во время избрания меры пресечения он заявил, что сейчас трудоустроен советником директора строительной компании «Брусника». По его словам, задержание прошло 23 января в реанимации кардиоцентра.