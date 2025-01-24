Разрушение крупнейшего в мире айсберга может привести к гибели пингвинов

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Крупнейший в мире айсберг А23а площадью около 3,5 тыс. кв. м (более чем в два раза больше Лондона) и высотой 400 м может разрушиться, столкнувшись с аналогичным по размеру антарктическим островом Южная Георгия, что приведет к гибели групп королевских пингвинов и тюленей. Об этом сообщает британский телеканал BBC со ссылкой на ученых.
По их данным, в данный момент айсберг находится в 280 км от Южной Георгии и направляется течением в сторону ее берегов. Если айсберг разрушится рядом с островом, его крупные куски заблокируют пингвинам и тюленям пути к их привычным местам кормления и останутся здесь «на долгие годы». В 2004 году другой крупный айсберг А38 стал причиной гибели множества королевских пингвинов и морских тюленей. Ученые опасаются, что в случае А23а этот сценарий может повториться с более тяжелыми последствиями.
Группа ученых из Британской антарктической службы в 2023 году смогла взять образцы льда айсберга А23а. Разрушение и таяние этого ледника может также оказать влияние на физические и химические параметры воды у берегов Южной Георгии. «Лед состоит не из той воды, которую мы привыкли пить. В ней заключено множество химических и питательных элементов, как и небольших организмов, вроде фитопланктона», — отметила в разговоре с BBC научная сотрудница службы Лора Тейлор.
Крупнейший в мире айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Как сообщали ранее ученые российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), порядка 30 лет айсберг А23а с изначальной площадью около 4,2 тыс. кв. м оставался на одном месте. Летом 2023 года он был подхвачен морскими течениями и начал активный дрейф со скоростью около 150 км в месяц. В ноябре 2023 года ААНИИ сообщал, что в вскоре айсберг начнет постепенно разрушаться по мере своего движения.
Южная Георгия — крупнейший остров одноименного архипелага, находящегося под властью британской короны. Площадь острова — более 3,5 тыс. кв. м. Эту территорию населяют крупные популяции королевских пингвинов, морских слонов, морских котиков, а также местных эндемиков — птиц видов большой конек и шилохвость архипелага Южная Георгия.