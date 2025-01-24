Разрушение крупнейшего в мире айсберга может привести к гибели пингвинов

По их данным, в данный момент айсберг находится в 280 км от Южной Георгии и направляется течением в сторону ее берегов. Если айсберг разрушится рядом с островом, его крупные куски заблокируют пингвинам и тюленям пути к их привычным местам кормления и останутся здесь «на долгие годы». В 2004 году другой крупный айсберг А38 стал причиной гибели множества королевских пингвинов и морских тюленей. Ученые опасаются, что в случае А23а этот сценарий может повториться с более тяжелыми последствиями.