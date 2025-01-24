Уполномоченный по правам ребенка в НСО выступила за установку бэби-боксов

В Новосибирской области в 2024 году было зарегистрировано два случая, когда женщины жестоко избавились от своих новорожденных детей. Одна утопила ребенка в ведре, другая выбросила ребенка на помойку. Каждая подобная история становится поводом для возобновления дискуссии о бэби-боксах. BFM-Новосибирск спросил экспертов, как они относятся к такому решению.
В некоторых российских регионах были реализованы проекты по установке бэби-боксов — специальных теплых контейнеров, вмонтированных в стену медучреждения, куда женщина может положить малыша, заботиться о котором не может или не хочет. В Новосибирске бэби-боксов никогда не было. В 2011 году НКО пытались продвинуть эту идею, но у них ничего не получилось. Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, отвечая на вопрос BFM-Новосибирск, сказала, что на протяжении многих лет остается сторонницей идеи бюби-боксов:
«Когда я выступала за эту инициативу в Совете Федерации, мне говорили, мол, сейчас все начнут подкидывать детей. Но я своего мнения не изменила. Считаю, что это может позволить спасти жизни и здоровье младенца, который оказался ненужным матери. При нашей демографии — это только в плюс будет. Практика использования бэби-боксов в российских регионах есть. Это не запрещено. Новосибирск к этому не смог подключиться. Думаю, что беби-боксы должны быть. Особенно в неблагополучных районах. Я не думаю, что все сразу пойдут в беби-боксы складывать детей. По крайней мере, это лучше, чем мать выбросит ребенка в мусорный бак или на остановке».
Руководитель общественной благотворительной организации «Семья и дети» Надежда Артемова придерживается противоположной точки зрения. Она считает, что бэби-боксы это исключительно коммерческий проект.
«За этими проектами нет ничего кроме коммерческих интересов, я считаю. Чаще всего бэби-боксы устанавливаются за счет бюджетных средств. Как только регион решает применить такой подход, сразу появляются фирмы, которые претендуют на соответствующие муниципальные, государственные заказы, — сказала Надежда Артемова в беседе с журналистом BFM-Новосибирск. — Когда, агитируя за бэби-боксы, говорят о ценности жизни, никто почему-то не говорит, что есть много других способов защитить ребенка и защитить беременную женщину. Большую часть отказов от новорожденных детей можно предотвратить простыми, в общем-то, решениями. Обеспечить женщину, которая находится в сложной жизненной ситуации, приданым для малыша, например. И самое главное помогать им системно, не бросать их. Мы на своем опыте видим, что это работает. И государство вполне может это делать, тогда и охват будет больше, и отказников меньше. Но таких системных решений, к сожалению нет. А установка бэби-бокса не предотвратит такие страшные случаи, когда детей выбрасывают на мусорки. Есть небольшой процент людей в популяции, которым ни один бэби-бокс не поможет, не научит поступать по-человечески».
Согласно официальным данным, в Новосибирской области насчитывается 7876 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.