Уполномоченный по правам ребенка в НСО выступила за установку бэби-боксов

«За этими проектами нет ничего кроме коммерческих интересов, я считаю. Чаще всего бэби-боксы устанавливаются за счет бюджетных средств. Как только регион решает применить такой подход, сразу появляются фирмы, которые претендуют на соответствующие муниципальные, государственные заказы, — сказала Надежда Артемова в беседе с журналистом BFM-Новосибирск. — Когда, агитируя за бэби-боксы, говорят о ценности жизни, никто почему-то не говорит, что есть много других способов защитить ребенка и защитить беременную женщину. Большую часть отказов от новорожденных детей можно предотвратить простыми, в общем-то, решениями. Обеспечить женщину, которая находится в сложной жизненной ситуации, приданым для малыша, например. И самое главное помогать им системно, не бросать их. Мы на своем опыте видим, что это работает. И государство вполне может это делать, тогда и охват будет больше, и отказников меньше. Но таких системных решений, к сожалению нет. А установка бэби-бокса не предотвратит такие страшные случаи, когда детей выбрасывают на мусорки. Есть небольшой процент людей в популяции, которым ни один бэби-бокс не поможет, не научит поступать по-человечески».