Рейс из Калининграда в Иваново вновь задерживается: самолёт до сих пор не прилетел в Храброво

Вылет рейса Калининград — Иваново отложили на три часа из-за задержки самолёта «Икара» в Перми. Об этом сообщил «Клопс» источник, близкий к ситуации.
Все права пассажиров соблюдаются, рассказали редакции в Калининградской транспортной прокуратуре. Тех, кто остался ждать в гостинице, до аэропорта доставит трансфер, учитывая время задержки вылета. Людям, которые уже прибыли на сегодняшний рейс, предоставили прохладительные напитки. По данным онлайн-табло Храброво на 11:30, уже идёт регистрация.
Задерживается не только самолёт, который должен вылететь в Иваново, но и другие суда. Вины авиакомпаний нет: проблема в том, что над Санкт-Петербургом закрыто воздушное пространство, пояснил источник.
Изначально планировалось, что вылет будет задержан до 12:55. Пассажиры самолета компании «Икар» ждут своего рейса с 21 января из-за неисправности судна.