Рейс из Калининграда в Иваново вновь задерживается: самолёт до сих пор не прилетел в Храброво

Все права пассажиров соблюдаются, рассказали редакции в Калининградской транспортной прокуратуре. Тех, кто остался ждать в гостинице, до аэропорта доставит трансфер, учитывая время задержки вылета. Людям, которые уже прибыли на сегодняшний рейс, предоставили прохладительные напитки. По данным онлайн-табло Храброво на 11:30, уже идёт регистрация.