21 двор в Хабаровском крае благоустроят в 2025 году

«Заявки на обновление дворов от администраций Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Бикина, Советской Гавани, Вяземского, Николаевска, а также поселков Ванино и Чегдомын принимаются до 30 января. Каждый муниципалитет формирует перечень территорий, которые могут претендовать на финансовую поддержку, исходя из предложений управляющих компаний и ТСЖ. Из федерального бюджета Хабаровскому краю планируется выделить 145 миллионов рублей. Соглашение с Минвостокразвития России, как ожидается, будет подписано в феврале — марте», — рассказали в краевом ведомстве.