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21 двор в Хабаровском крае благоустроят в 2025 году

Список территорий опубликуют в начале февраля.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Хабаровском крае по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» планируется обновить 21 двор на средства президентской субсидии. Работы будут проводиться в девяти центрах социально-экономического роста региона. В настоящее время министерство ЖКХ края собирает предложения от муниципалитетов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Заявки на обновление дворов от администраций Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Бикина, Советской Гавани, Вяземского, Николаевска, а также поселков Ванино и Чегдомын принимаются до 30 января. Каждый муниципалитет формирует перечень территорий, которые могут претендовать на финансовую поддержку, исходя из предложений управляющих компаний и ТСЖ. Из федерального бюджета Хабаровскому краю планируется выделить 145 миллионов рублей. Соглашение с Минвостокразвития России, как ожидается, будет подписано в феврале — марте», — рассказали в краевом ведомстве.

Межведомственная комиссия министерства ЖКХ края определит, какие дворы будут благоустроены в этом году на средства президентской единой субсидии, в начале февраля. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте министерства.

ЖКХ