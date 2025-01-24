Озелененность городов Минской области достигает 44%

Также проведены работы по содержанию в надлежащем состоянии 120 мест и зон отдыха на водных объектах области. «Одной из зон ответственности комитета являются особо охраняемые природные территории, которыми славится Минская область. В регионе развивается экологический туризм, обустраиваются экотропы, появляются турстоянки на территории национальных парков и заказников. Например, в заказнике “Налибокский” разработаны два экологических маршрута, а в ландшафтном заказнике республиканского значения “Селява” в прошлом году была открыта обновленная экотропа “Прошицкие болота”. Сегодня на территории области насчитывается 278 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 298 тыс. га, или 7,5% от общей площади региона», — отметила Екатерина Полещук.