Озелененность городов Минской области достигает 44%

Вопросам наведения порядка на земле в Минской области уделяется самое пристальное внимание. Минским областным исполнительным комитетом ежегодно разрабатывается и утверждается соответствующий план. «В целях улучшения экологической обстановки наш комитет осуществляет координацию работы по реализации данного плана. В 2024 году были проведены работы по благоустройству, в том числе отремонтировано 225 спортивных и детских площадок, 459 контейнерных площадок, установлено и отремонтировано свыше 2,5 тыс. контейнеров, а также свыше 490 тыс. кв.м улично-дорожной сети», — рассказала Екатерина Полещук.
Она также отметила, что в населенных пунктах Минской области проведены работы по посадке более 90 тыс. деревьев и кустарников, высажено более миллиона цветов, реконструировано 18 га газонов.
«За последние пять лет процент озелененности городов и райцентров области достиг 44%, что обеспечивает благоприятные условия проживания населения», — подчеркнула Екатерина Полещук.
Также проведены работы по содержанию в надлежащем состоянии 120 мест и зон отдыха на водных объектах области. «Одной из зон ответственности комитета являются особо охраняемые природные территории, которыми славится Минская область. В регионе развивается экологический туризм, обустраиваются экотропы, появляются турстоянки на территории национальных парков и заказников. Например, в заказнике “Налибокский” разработаны два экологических маршрута, а в ландшафтном заказнике республиканского значения “Селява” в прошлом году была открыта обновленная экотропа “Прошицкие болота”. Сегодня на территории области насчитывается 278 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 298 тыс. га, или 7,5% от общей площади региона», — отметила Екатерина Полещук.
В прошлом году на данных территориях проведены работы по установке 131 информационного знака, оборудованы 42 кострища и мангала, обустроены и отремонтированы 7 автопарковок.