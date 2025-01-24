Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Нижнем Новгороде

Летевший в Москву самолет внепланово приземлился в Нижнем Новгороде этой ночью, сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Минувшей ночью вводились ограничения на прибытие и отправление самолетов в аэропортах Казани, Пензы, Самары, Нижнекамска, Саратова в связи с угрозой атаки БПЛА. В итоге нижегородский аэропорт побыл запасным, приняв всего один борт, который следовал в столицу. В Нижнем самолет пробыл всего час, после чего продолжил путь по установленному маршруту.